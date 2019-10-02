Почти 100 заявок поступили на конкурс "Московская реставрация - 2019"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Около 100 архитектурно-реставрационных проектов поступили на ежегодный конкурс "Московская реставрация - 2019". Об этом на заседании жюри конкурса сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Мы собираемся уже девять раз. За последние восемь лет у нас было 290 участников конкурса по 140 городским объектам. И в 2019 году поступило 96 заявок по 48 объектам. Сегодня мы выберем лучших из лучших реставраторов, а в декабре наградим", - сказал он.

Прием заявок начался в июне и завершился 31 августа. Участие в конкурсе могли принять реставрационно-проектные мастерские, главные архитекторы проектов, инженерные и производственные организации, а также собственники и пользователи объектов культурного наследия столицы.

Победителей выберут в нескольких номинациях: "За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию", "За высокое качество ремонтно-реставрационных работ", "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ", "За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство". Кроме того, в конкурсе сохранилась специальная премия для лучших молодых реставраторов. В 2018 году победителями конкурса стали 46 специалистов и организаций, которые работали над 23 памятниками культурного наследия.