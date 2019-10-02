Москва потратит 31 млн рублей на подготовку ЦАО к раздельному сбору мусора

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Москвы в ближайшее время объявят пять тендеров на переоборудование контейнерных площадок в Центральном административном округе под раздельный сбор коммунального мусора, их совокупная начальная стоимость 31,1 млн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Департамента города Москвы по конкурентной политике.

"После проведения аукционов подрядчикам предстоит обустроить обновленные контейнерные площадки во дворах Красносельского, Мещанского, Басманного районов, а также на территории Замоскворечья и Хамовников. Начальная цена контрактов варьируется от 4,6 млн рублей до 9,2 млн рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.

По словам руководителя контрактной службы префектуры ЦАО Александра Писаренко, пять предстоящих тендеров позволят обновить половину имеющихся в округе контейнерных площадок - по 500 адресам. До конца года потребуется подготовить к переходу на раздельный сбор отходов все такие точки в ЦАО.

Сейчас в системе государственных закупок уже есть один тендер на переоборудование контейнерных площадок в столичном ЦАО - на территории Якиманки эту работу планируют начать 1 ноября и закончить 30 ноября 2019 года. Начальная стоимость контракта 2,2 млн рублей.

Система раздельного сбора коммунального мусора в Москве повсеместно заработает с января 2020 года, сообщал ранее глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Александр Соловьев. Он будет основан на принципе сортировки бытового мусора на два потока: в один контейнер с синей наклейкой жители должны складывать чистое вторичное сырье (бумага, пластик, стекло и металлы), во второй, с серой - органический мусор, упаковку и предметы, испачканные органикой (например, использованные подгузники, вакуумная упаковка из-под фарша). К январю 2020 года баками двух типов предполагают оснастить площадки у жилых домов и объектов социальной инфраструктуры столицы.

Раздельный сбор бытовых отходов - один из приоритетов реформы отрасли обращения с отходами, сформулированный ранее вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым. Система позволит отбирать из потока коммунального мусора больше полезных материалов и меньше вывозить их на свалки. Реформа стартовала в стране с января 2019 года.