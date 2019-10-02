Автобусы в Москве будут объявлять номер своего маршрута ожидающим на остановках пассажирам

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Автобусы в Москве оснастили динамиками, которые при каждом открытии дверей на остановках будут объявлять ожидающим их людям номер и направление маршрута. Сервис рассчитан на слабовидящих людей, чтобы помочь им сориентироваться, сообщил ТАСС директор Службы информационных технологий и связи ГУП "Мосгортранс" Дмитрий Ерзамаев.

"Важно, чтобы проезд в наземном транспорте был максимально комфортным для всех горожан. Мы оснастили динамиками для слабовидящих людей 1 тыс. автобусов. Транспорт работает на маршрутах, которые проходят мимо социальных и медицинских учреждений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при открытии дверей автобуса, устройство будет автоматически объявлять номер маршрута и направление движения. Таким образом, инвалиды по зрению смогут сесть в нужный транспорт.

Ерзамаев отметил, что новинку высоко оценила столичная организация Всероссийского общества слепых. "Мы получаем много положительных отзывов от пассажиров, на которых ориентирован сервис. Такая система не имеет аналогов в мире", - добавил он.

Мосгортранс уделяет внимание качественному транспортному обслуживанию жителей столицы с инвалидностью. Весь закупаемый транспорт - низкопольный, оснащен откидными аппарелями и местами для колясок. Кроме того, сегодня почти 250 трамвайных остановок оборудованы приподнятыми посадочными платформами - они находятся на одном уровне с входом в трамвай, а также имеют пандусы и защитные ограждения от проезжей части.