{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Боец джиу-джитсу задержан в Москве за продажу фальшивых медкнижек

При задержании Наби Амадзиев оказал сопротивление полицейским и нанес двоим сотрудникам травмы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полиция задержала победителя турниров по боевому искусству джиу-джитсу Наби Амадзиева за попытку продажи медицинских книжек в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Амадзиев задержан сотрудниками полиции в центре Москвы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт задержания. "При проведении оперативно-разыскных мероприятий оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями на Цветном бульваре по подозрению в изготовлении поддельных документов был задержан 24-летний приезжий, который оказал сопротивление полицейским и нанес двоим сотрудникам травмы", - сообщили в столичном главке.

Подполковник и капитан полиции с ушибами обратились в медицинское учреждение, а после оказания помощи продолжили несение службы. "Материалы проверки в отношении задержанного направлены в органы следствия для принятия процессуального решения", - сообщили в ГУ МВД.

Теги
Россия
Московские профсоюзы и Мосгордума взяли на контроль ситуацию с зарплатами на мелькомбинате
В отношении гендиректора ОАО "Мельничный комбинат в Сокольниках" возбуждены уголовные дела
Читать полностью