Боец джиу-джитсу задержан в Москве за продажу фальшивых медкнижек

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полиция задержала победителя турниров по боевому искусству джиу-джитсу Наби Амадзиева за попытку продажи медицинских книжек в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Амадзиев задержан сотрудниками полиции в центре Москвы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт задержания. "При проведении оперативно-разыскных мероприятий оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями на Цветном бульваре по подозрению в изготовлении поддельных документов был задержан 24-летний приезжий, который оказал сопротивление полицейским и нанес двоим сотрудникам травмы", - сообщили в столичном главке.

Подполковник и капитан полиции с ушибами обратились в медицинское учреждение, а после оказания помощи продолжили несение службы. "Материалы проверки в отношении задержанного направлены в органы следствия для принятия процессуального решения", - сообщили в ГУ МВД.