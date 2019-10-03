Облачная погода и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве 3 октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 19-21 градуса тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 3 октября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.