В Москве обнаружили фрагменты древнего керамического сосуда эпохи неолита

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Археологи обнаружили части древней керамической вазы времен неолита в самом центре Москвы, в районе Гоголевского бульвара; артефакты могут пополнить коллекцию Музея Москвы. Об этом в четверг сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Части древнего керамического сосуда или вазы были найдены во время раскопок в центре Москвы. Археологические работы ведутся в районе Гоголевского бульвара с весны этого года. Найденные там фрагменты специалисты относят к эпохе неолита (позднейший период каменного века). Около десятка небольших черепков ямочно-гребенчатой керамики, каждый размером от двух до пяти сантиметров, удалось извлечь из раскопа глубиной четыре метра", - говорится в сообщении.

Обнаруженные керамические черепки специалисты относят к 4000-3500 годам до н. э.

"Это редкий случай, можно даже сказать, чудо, что в центре Москвы сохранились артефакты времен неолита. Мы получили еще одно подтверждение, что почти 6 тыс. лет назад на территории исторического центра Москвы уже жили люди. Ранее на этом же месте был обнаружен кремневый наконечник стрелы, который относится к тому же историческому периоду", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова.

С начала года в Москве сделано свыше 3,5 тыс. археологических находок, часть из них представлены на выставке "Котлован - раскоп - музей" в Музее Москвы.