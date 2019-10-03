В парках Москвы пройдут праздничные концерты по случаю дня музыки

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Концерты, приуроченные к Международному дню музыки, пройдут в столичных парках 6 октября, об этом в четверг сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"По случаю Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, в парках столицы пройдут праздничные концерты. В Воронцовском парке проведут цикл "Вечера классической музыки". Каждый концерт будет включать два акта по 45 минут. В перерывах между выступлениями конферансье расскажет гостям об истории создания произведений, а также поделится интересными фактами из биографий знаменитых исполнителей и композиторов. Первая встреча состоится 6 октября с 18:00 до 19:40", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на главной сцене Воронцовского парка запланировано выступление струнного секстета оркестра Collegium Musicum, который исполнит русские народные песни в оригинальной обработке, а также композиции Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича и других русских композиторов. Вход свободный.

Кроме того, рок-концерт состоится в столичном парке "Фили" 6 октября. В рамках мероприятия зрителям расскажут об особенностях игры на разных инструментах. Вход на концерт свободный.

На сайте отмечается, что также еще одно мероприятие по случаю празднования дня музыки пройдет в Лианозовском парке 6 октября с 15:00 до 21:00. На концерте электронной музыки MoscowTechoPark диджеи сыграют техно и drum"n"bass. Концерт состоится на территории скейт-парка. Вход свободный.

Международный день музыки (International Music Day) - праздник, традиционно объединяющий меломанов по всему миру. Решение о его проведении было принято на Генеральной ассамблее Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО в Лозанне в 1973 году.