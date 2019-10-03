Гранты на сумму 330 тыс. рублей получат учителя школ Москвы за вклад в развитие МЭШ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Гранты мэра Москвы на общую сумму 330 тыс. рублей получат восемь педагогов столичных школ за вклад в развитие "Московской электронной школы" (МЭШ), сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Восемь учителей столичных школ стали обладателями гранта мэра Москвы за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа" (МЭШ). В сентябре сценарии их уроков пользовались наибольшей популярностью у коллег. В общей сложности к ним обращались более 4,5 тыс. раз. Общая сумма вознаграждений составит 330 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Размер каждого гранта определяется в зависимости от типа образовательного материала и количества обращений к нему других педагогов.

"Система грантов - мощный стимул для развития не только платформы МЭШ, но и столичного образования в целом. Московские педагоги принимают активное участие в проекте, некоторые из них получают гранты уже не в первый раз. Примечательно, что мотивирует учителей не столько денежное вознаграждение, сколько профессиональное признание коллег, которые используют их материалы в своей работе", - приводятся в сообщении слова представителя пресс-службы Департамента образования и науки города Москвы.

Самым популярным по итогам сентября стал сценарий урока "Работа с информацией. Метапредметные умения", который был разработан учителями начальных классов школы № 121 Ольгой Емцевой, Ириной Мишуковой и Ириной Бариновой. Другие педагоги обращались к материалам этого урока свыше 1,8 тыс. раз.

Грант может получить любой российский педагог, наработками которого воспользовались коллеги не менее 500 раз в течение года с момента публикации. Учителя также могут разработать собственный электронный учебник - пособие, с которым школьники могут работать дома. Минимальный грант за такую разработку - 100 тыс. рублей за 500 использований. В настоящее время в библиотеке МЭШ находятся более 38 тыс. сценариев уроков, 1205 электронных учебных пособий, около 350 учебников издательств, почти 76 тыс. интерактивных образовательных приложений, а также задания, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ. Это позволяет ученикам готовиться к экзаменам и олимпиадам.