Власти Москвы и СК выясняют обстоятельства конфликта в школе, где ребенка окунули в унитаз

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Департамент образования Москвы считает недопустимым инцидент, произошедший в школе № 1536, где несколько детей окунули школьника головой в унитаз, и намерен провести проверку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента.

Ранее Telegram-канал "Московские новости" сообщил, что в школе № 1536 школьники окунули солиста детского ансамбля головой в унитаз, снимая это на камеру.

"Департамент образования и науки Москвы по данному факту проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Подобные инциденты не допустимы. В отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры", - сказал собеседник агентства.

Также свою проверку проводит Следственный Комитет. Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, отметила, что следователи проверяют размещенное в соцсетях видео, на котором группа школьников издевается и бьет сверстника.

"В социальных сетях распространено видео, из которого следует, что группа школьников издевалась над сверстником и применили к нему физическую силу. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка", - сообщила Иванова. В рамках проверки следователи установят все обстоятельства инцидента и всех участников видео, будут опрошены сотрудники образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В новость были внесены изменения (11:17 мск) — добавлена информация от СК.