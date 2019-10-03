Около 4 тыс. обращений граждан поступило московскому омбудсмену с начала 2019 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский омбудсмен Татьяна Потяева с начала текущего года получила 3,7 тыс. обращений от граждан. Об этом Потяева сообщила журналистам в четверг.

"Если посмотреть на 1 сентября 2019 года, то к нам в аппарат уже поступило 3,7 тыс. обращений от жителей города. Думаю, что к концу года цифра перевалит за 5 тыс., как было в прошлом году. Исторически много обращений по жилищным вопросам", - сказала Потяева.

По ее словам, большое количество обратившихся - это обычные граждане (1262 обращения) - жители коммунальных квартир, люди, которые делят имущество и другие. Также ей поступило более 100 коллективных обращений, в частности, одно из них касалось вопроса организации питания в образовательных учреждениях столицы. Кроме того, зачастую обращения касались градостроительной политики и доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Потяева добавила, что еженедельно ей поступает около 150 обращений.

При этом, по ее словам, от многодетных семей за этот период поступило около 230 обращений, в основном, на тему обеспечения комфортным жильем, в то время как за аналогичный период прошлого года таких обращений было около 400. "Думаю, в этом вопросе программа реновации сыграла очень положительную роль. Некоторые семьи, проживающие в старой застройке получили жилье", - пояснила она.