Аварийность на коммунальных сетях Москвы снизилась почти на 13% с 2010 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Аварийность на сетях жилищно-коммунального хозяйства Москвы снизилась почти на 13% с 2010 года, сообщил в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В ответ на вызовы столица существенно модернизировала физическую и цифровую инфраструктуру в части электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, а также освещения города. В период с 2010 по 2018 год реконструировано и построено 12,5 тыс. различных коммуникаций подземного исполнения. Мы увеличили объемы по воде, по газу. В результате проводимых мероприятий аварийность снизилась на 12,8%, а потери на 5%", - сказал он в рамках третьего Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).

По его словам, последние 10 зимних периодов Москва проходит без аварий и отключений на различных сетях. "Если в целом по стране идет износ сетей на 4%, то Москва ежегодно обновляет сети на 2,5%", - отметил Бирюков.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве со 2 по 5 октября. Это крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Форум проводится с 2017 года и успел приобрести статус главного события в сфере энергоэффективности не только в России, но и за рубежом. Мероприятие, организаторами которого выступает Минэнерго России при поддержке фонда "Росконгресс", проходит в центральном выставочном зале "Манеж". ТАСС выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".