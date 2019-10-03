Около 80 тыс. человек посетили "Зеленый театр" ВДНХ в Москве в 2019 году

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Не менее 80 тыс. человек стали гостями концертной площадки под открытым небом "Зеленый театр" на ВДНХ в Москве в июне-сентябре текущего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе выставочного центра.

"С июня по сентябрь этого года в "Зеленом театре" ВДНХ побывали 80 тыс. зрителей. Здесь прошли фестивали, концерты, спектакли, а также был зафиксирован мировой рекорд", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в музыкальной программе театра были представлены исполнители разных направлений - от неоклассики до народной музыки, от джаза до электроники. В частности, в этом сезоне на площадке выступили Петр Налич, Пелагея, Александр Ф. Скляр. Кроме того, впервые в этом году "Зеленый театр" стал площадкой фестиваля "Городские романтики", в рамках которого для москвичей и гостей столицы прошло 16 бесплатных концертов. А в сентябре на сцене можно было посмотреть рок-оперу "Юнона и Авось" в постановке театра Алексея Рыбникова.

"Самым необычным событием сезона стала массовая дегустация кофе, проходившая в День города. <...> Был установлен мировой рекорд - посетители "Зеленого театра" за несколько часов выпили около 300 литров напитка. Это зафиксировали представители Книги [рекордов] Гиннесса", - добавили в пресс-службе.

Концертный зал под открытым небом "Зеленый театр" - одно из старейших сооружений ВДНХ, он открылся в 1939 году, а в 1954 году здание обновили: плоскости фасадов оформили в романском стиле, возвели две башенки, увеличили площадь сцены. В пресс-службе уточнили, что "Зеленый театр" с 2017 года находится на реставрации, но специально в этом сезоне в честь 80-летия ВДНХ он был открыт для зрителей.