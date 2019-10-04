Облачность, дождь и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и до плюс 14 градусов ожидаются в пятницу в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 12-14 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 5 градусов. В связи с осадками в Московском регионе 4 октября объявлен желтый уровень опасности.

Ветер ожидается южный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 2 градусов.