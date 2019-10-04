Госуслуги, детский сад и штрафы можно будет оплатить через сервис "Мои платежи"

МОСКВА. 4 октября. /ТАСС/. Все государственный услуги, взносы за детский сад, квитанции за ЖКХ и транспортные штрафы с сегодняшнего дня можно оплатить через единый сервис "Мои платежи" на портале mos.ru. Пользователь сервиса также может увидеть список накопившихся задолженностей и счетов, если таковые имеются, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Достаточно перейти в сервис "Мои платежи" и выбрать один или все счета, найденные сервисом на основе данных в профиле. Если нужной услуги для оплаты нет в списке из-за недостаточных данных, пользователь может ввести ее название, наименование или реквизиты организации в строку поиска. Сервис автоматически возьмет данные плательщика и получателя платежа и сформирует квитанцию на оплату, при необходимости ее можно отправить на электронную почту или распечатать", - цитируют в сообщении пресс-службу Департамента информационных технологий Москвы.

Отмечается, что при помощи сервиса можно оплатить практически все государственные и муниципальные услуги, которые можно получить в столице, в том числе городской телефон, мобильную связь, интернет, телевидение, такси и другие услуги. Для того, чтобы воспользоваться "Мобильными платежами", необходимо авторизоваться на портале mos.ru и указать о себе максимально полную информацию, чтобы система могла провести автоматический поиск счетов. Для оплаты можно использовать банковскую карту, счет мобильного телефона или электронные кошельки.

Ранее на портале mos.ru жителям столицы также была доступна оплата услуг, но для этого необходимо было найти нужный тематический раздел для каждого их вида. Введение "Моих платежей" позволило объединить весь функционал по оплате услуг в один сервис.