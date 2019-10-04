Два новых городских паркинга со шлагбаумом открылись на севере Москвы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Два новых городских паркинга со шлагбаумом на 150 мест открылись в Москве на улице Дубнинская и Авиаконструктора Микояна. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Плоскостные парковки обустраивают там, где есть нехватка парковочных мест. Мы всегда находимся в диалоге с жителями, муниципальными депутатами и местными властями, и при обустройстве парковок и установке тарифов учитываем их мнение. Две новые парковки со шлагбаумом открылись в САО. Их общая вместимость - 150 мест, из них 16 предназначены для инвалидов", - сказал собеседник агентства.

На Дубнинской улице стоимость парковки составит 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее - бесплатно до конца суток. На 50 мест можно оформить абонемент стоимостью 2 тыс. рублей в месяц. "Большая часть абонементов на ноябрь уже раскуплена, это говорит о том, что парковка действительно нужна жителям", - добавили в пресс-службе.

На улице Авиаконструктора Микояна стоимость парковки с 08:00 до 20:00 составит 50 рублей в час, с 20:00 до 08:00 - 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее - бесплатно до конца суток.

Полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте "Московского паркинга" и в мобильном приложении "Парковки Москвы". Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре "Московский транспорт".

Сегодня в городе действует в общей сложности более 120 парковок со шлагбаумами. Среди них перехватывающие парковки, парковки с почасовой оплатой, абонементные парковки и парковки смешанного типа.