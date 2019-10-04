Суд взыскал 54 тыс. рублей с организаторов незаконной акции в Москве по иску метрополитена

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы взыскал 54 747 рублей по иску Московского метрополитена к блогеру Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированной акции в Москве 27 июля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить иск и взыскать с ответчиков 54 747 рублей", - огласил решение судья.

Ответчиками по иску от ГУП Московский метрополитен о взыскании убытков заявлены Алексей Навальный, Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Олег Степанов.

Представители метрополитена в суде рассказали, что им пришлось дополнительно вызвать на работу для обеспечения безопасности семерых человек - начальников станций "Лубянка", "Театральная", Маяковская", "Площадь революции", "Кузнецкий мост", и "Менделеевская" и замначальника службы движения метрополитена. По подсчетам истца, оплата одного рабочего дня этих семерых сотрудников в сумме составляет 54,8 тысячи рублей.

Истец пояснял, что в связи с обеспечением общественного порядка организация понесла убытки и просил взыскать 55 тыс. рублей. Ранее по аналогичному иску от ГУП "Мосгортанс" суд взыскал с ответчиков 1,2 млн рублей и 3,5 млн по иску от ГБУ "Автомобильные дороги".

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