{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд взыскал 54 тыс. рублей с организаторов незаконной акции в Москве по иску метрополитена

Представители метрополитена в суде заявили, что им пришлось дополнительно вызывать на работу для обеспечения безопасности семерых человек

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы взыскал 54 747 рублей по иску Московского метрополитена к блогеру Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированной акции в Москве 27 июля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить иск и взыскать с ответчиков 54 747 рублей", - огласил решение судья.

Ответчиками по иску от ГУП Московский метрополитен о взыскании убытков заявлены Алексей Навальный, Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Олег Степанов.

Представители метрополитена в суде рассказали, что им пришлось дополнительно вызвать на работу для обеспечения безопасности семерых человек - начальников станций "Лубянка", "Театральная", Маяковская", "Площадь революции", "Кузнецкий мост", и "Менделеевская" и замначальника службы движения метрополитена. По подсчетам истца, оплата одного рабочего дня этих семерых сотрудников в сумме составляет 54,8 тысячи рублей.

Истец пояснял, что в связи с обеспечением общественного порядка организация понесла убытки и просил взыскать 55 тыс. рублей. Ранее по аналогичному иску от ГУП "Мосгортанс" суд взыскал с ответчиков 1,2 млн рублей и 3,5 млн по иску от ГБУ "Автомобильные дороги".

Новость обновлена (15:28 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
Россия
Нанотехнологический центр композитов в Москве начал экспорт продукции в Южную Америку
Продукция компании также экспортируется в Индию, Кувейт, США, Казахстан, Белоруссию, а также страны Западной Европы
Читать полностью