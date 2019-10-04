Собянин: малые предприятия составляют основу экономики Москвы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Соотношение поступлений в московский бюджет от бизнеса за последние годы значительно изменилось в пользу малых и средних предприятий, сегодня они являются основой столичной экономики. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с членами дискуссионного клуба "Валдай".

"Устойчивость развития города определяется не столько крупными корпорациями, как "Газпром" или нефтяные компании, основную часть доходов города определяют малые и средние предприятия, небольшие компании. Каждая из них дает небольшие объемы доходов, но вместе это 800 тыс. компаний, которые дают основу для экономики города. Сейчас другое соотношение - в разы уменьшилась доля поступлений в бюджет от крупных компаний, при этом сам бюджет вырос в два с лишним раза", - сказал градоначальник.

По мнению Собянина, Москва, таким образом, "блестяще справляется" с существующими вызовами в экономике и политике, так как обеспечивает устойчивый рост бюджета города и реализует амбициозные программы в транспорте, образовании, здравоохранении и других сферах. В ответ на вопрос одного из членов дискуссионного клуба о влиянии санкций на экономику, Собянин сообщил, что сегодня в столице зарегистрировано более 200 банков, 56 из которых - иностранные банки со 100% иностранным капиталом. "75% компаний из 500 крупнейших компаний мира имеют свои представительства и офисы в Москве. Для города самым важным является объем инвестиций, который поступает в городскую экономику. За последние девять лет объем инвестиций, несмотря на санкции, проблемы, кризисы, увеличился в сопоставимых ценах более чем в два раза. Таких темпов инвестиций не было достаточно давно, и я не знаю примера такого роста объема инвестиций в других регионах", - добавил мэр.