Суд вернул москвичу квартиру, потерянную из-за мошенничества с цифровой подписью

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бабушкинский районный суд города Москвы удовлетворил иск жителя столицы Романа Салтовского о признании недействительным договора дарения на его квартиру, удостоверенного его цифровой подписью, следует из картотеки дел суда.

"Текущее состояние - удовлетворено 04.10.2019", - говорится на сайте суда. Истец подтвердил ТАСС эту информацию. "Суд только что закончился. Квартиру мне вернули", - сказал Салтовский.

Весной 2019 года москвич случайно обнаружил, что у принадлежащей ему квартиры в Бабушкинском районе города сменился собственник. После анализа документов выяснилось, что переход права состоялся на основании договора дарения, составленного в простой письменной форме, поданного сторонами сделки в электронном виде и удостоверенного их электронными подписями. При этом, по словам Салтовского, электронную подпись он не оформлял, а новым собственником, которому он якобы подарил квартиру, стал житель Уфы, который был признан ответчиком по делу.

"На суде ответчик иск признал, подтвердил изложенные в нем факты, ссылаясь на то, что никакого отношения к договору дарения не имеет, никогда его не подписывал, не имел электронной подписи", - рассказал ТАСС адвокат потерпевшего Сергей Доценко.

Суд отменил только сам факт спорной сделки, а то, каким образом она заключена между двумя незнакомыми людьми, не имеющими цифровых подписей, предстоит выяснить следствию, сказал адвокат. Он отметил, что еще до подачи иска об отмене сделки в связи с мошенническими действиями с квартирой возбуждено уголовное дело на основании заявления, поданного Салтовским. Пока информацией о ходе следствия потерпевший не располагает.

Прежняя версия законодательства прямо разрешала проводить сделки с недвижимостью с помощью цифровой подписи, если только собственник сам не поставил запрет в ЕГРН на электронные сделки. Закон, который был принят после случая Салтовского, изменил эту логику - теперь продать или подарить недвижимость физлица на основании электронного заявления можно, только если собственник заранее подал в Росреестр заявление, разрешающее цифровую сделку. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы в июне 2019 года, в августе закон вступил в силу.