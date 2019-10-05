В понедельник в столичном регионе может выпасть снег

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сухой снег может выпасть ночью в понедельник в Москве и Подмосковье, но снежный покров не образуется из-за "плюсовой" температуры днем. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В начале недели у нас, так скажем, не жарко. В понедельник ночью минус 2 - плюс 3, временами осадки, даже сухой снег не исключен. Днем 1-6 градусов тепла ожидается. Наступает такая глубокая осень", - сообщила она.

По словам Макаровой, снег долго не задержится, так как днем погода "уйдет в плюс".

"Во вторник ночью будет минус 4 - плюс 1, местами небольшие осадки. Во вторник днем температура немного выше - 2-7 градуса", - отметила метеоролог.

По ее словам, со следующей недели водителям и пешеходам стоит быть внимательными на дороге в связи с переменами в погоде.

В понедельник температура будет на 3 градуса ниже нормы, а во вторник - на 4 градуса, отметила Макарова.