Музей-квартира книгоиздателя Ивана Сытина открылся в Москве

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут посетить мемориальное пространство, посвященное русскому просветителю начала ХХ века Ивану Сытину, и музей культуры рубежа XIX-ХХ веков, который открылся в культурном центре "Интеграция" имени Н. А. Островского. Об этом сообщается в субботу на портале мэра и правительства Москвы.

"В Государственном музее - культурном центре "Интеграция" имени Н. А. Островского открылся Музей-квартира Ивана Сытина. Книгоиздатель жил здесь с семьей с 1928 по 1934 год. Теперь это одновременно мемориальное пространство, посвященное известному русскому просветителю начала ХХ века, и уникальный музей культуры рубежа XIX-ХХ веков. Здесь планируется проводить камерные мероприятия: встречи, литературные вечера, презентации книжных новинок, концерты, выставки, а также интерактивные занятия с детьми", - говорится в сообщении.

В фондах Сытина находятся около двух тысяч экземпляров печатных изданий, более 50 предметов интерьера, а также часть семейного архива. Воссозданное мемориальное пространство, где сохранились подлинные предметы обстановки и личные вещи Сытиных, позволяет посетителю совершить путешествие в прошлое, окунуться в атмосферу московской квартиры начала ХХ века, познакомиться с городской культурой той эпохи.