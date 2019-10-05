Стационар детского хосписа "Дом с маяком" открылся в Москве

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Первый стационар детского хосписа "Дом с маяком", паллиативную помощь в котором смогут получить около 400 пациентов за год, открылся в субботу в Москве.

"Мы 10 лет мечтали о стационаре хосписа, придумывали, как тут все будет, как мы будем расставлять мебель, вешать шторы, как все будет в палатах. Получилось даже лучше, чем мы себе представляли. Все 6 лет, что шла стройка, родители подопечных детей нас спрашивали, когда же наконец откроется хоспис. Нам осталось только получить медицинскую лицензию на оказание услуг в стационаре, и мы сможем принимать здесь детей", - рассказала ТАСС накануне мероприятия директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.

Четырехэтажный стационар вмещает 15 одноместных палат, расположенных на двух первых этажах здания. Предполагается, что помощь в них смогут получить примерно 400 детей в год.

"Чтобы помочь семье с неизлечимо больным ребенком жить нормально, нужны не палаты, в 95% случаев нужна система паллиативной помощи на дому. Выездная служба "Дома с маяком" за год обслуживает 800 семей, переводить ребенка из его дома в палату хосписа - это, скорее, исключение из правил. И 15 палат для таких исключений - совсем не мало", - отмечают в пресс-службе фонда.

Два последних этажа станут офисом выездной службы. Там будут расположены бухгалтерия, отдел физической терапии и благотворительный магазин. Средства на реконструкцию здания помогали найти фонд "Вера", фонд "Подари жизнь" и фонд "Линия жизни". Департамент здравоохранения Москвы и Фонд Константина Хабенского оказали материальную поддержку для закупки медицинского оборудования.

"Я очень рада, но одновременно боюсь, хватит ли нам на все денег, потому что хоспис - благотворительное учреждение, мы получаем только 20% государственного финансирования, остальные 80% это обычные пожертвования десятков тысяч людей. До этого нам с трудом хватало денег на помощь детям на дому, на аппараты искуственной вентиляции легких, коляски, лекарства, питание, а теперь понадобится еще больше средств, чтобы обслуживать здание. Так что мы будем очень рады и благодарны, если кто-то захочет начать помогать хоспису, чтобы хоспис мог и дальше существовать", - добавила Мониава.

Детский хоспис "Дом с маяком" - частное медицинское благотворительное учреждение, созданное при поддержке Фонда помощи хосписам "Вера" и "Подари жизнь". Он специализируется на помощи семьям с неизлечимо больными детьми.