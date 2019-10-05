Эстакаду между Юго-Восточной хордой и ТТК в Москве планируют открыть в 2022 году

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют связать Юго-Восточную хорду (ЮВХ) с Третьим транспортным кольцом (ТТК) в районе строящейся станции метро "Нижегородская" в 2022 году. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Если говорить о (строящейся станции метро - прим. ТАСС) "Нижегородской", то тут пройдет еще и участок Юго-Восточной хорды. Уже начали строить опоры под эстакаду, которая свяжет Третье транспортное кольцо и Юго-Восточную хорду. Здесь мощная автомобильная связка, возможность отсюда доехать до ТТК - 3 минуты, и вы через ЮВХ можете доехать", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что строительство проходит непросто, так как ведется в полосе отвода железной дороги.

Станцию "Нижегородская" строят в составе ТПУ "Рязанская" на юго-востоке Москвы, в районе пересечения Нижегородской улицы с Рязанским проспектом. Она будет принимать поезда Некрасовской и Большой кольцевой линий метро. Также здесь можно будет сделать пересадку на Московское центральное кольцо и Горьковское направление железной дороги.

Согласно проекту, Юго-Восточная хорда протянется на 36 км от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД. Новая трасса пройдет по 10 районам Москвы, включая Перово, Нижегородский, Текстильщики, Печатники, Курьяново, Москворечье-Сабурово, Северное Чертаново, Центральное Чертаново, Южное Чертаново, Северное Бутово. Хорда пересечет пять автомобильных дорог: Каширское и Варшавское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также Липецкую улицу. Власти города рассчитывают реализовать проект максимум в течение пяти лет.