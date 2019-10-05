Новую платформу "Косино" построят на юго-востоке Москвы в 2023 году

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Новая железнодорожная платформа "Косино" будет построена рядом с одноименной станцией Некрасовской линии метро в составе транспортно-пересадочного узла "Косино" в 2023 году. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Мы с железнодорожниками проектируем строительство новой станции "Косино", там будет теплый переход на станцию метро "Косино", чтобы по принципу "сухие ноги" можно было перейти с железнодорожной станции на линию метрополитена. Платформа проектируется в составе транспортной-пересадочного узла. Думаю, в 2023 году она появится в благоустроенном виде" - сказал он.

Хуснуллин уточнил, что платформа уже есть в планах развития Московских центральных диаметров. Транспортно-пересадочный узел "Косино" будет объединять пассажирские потоки Некрасовской линии метро, наземного пассажирского транспорта и железных дорог.

Движение по первому участку Некрасовской линии открылось 3 июня 2019 года, когда заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". В полном объеме Некрасовская линия откроется в начале 2020 года и станет одной из самых длинных линий среди строящихся в столице.