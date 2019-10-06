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МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге в Москве

При этом ожидается усиление ветра порывами до 17 м/с

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Снег и сильный ветер ожидаются в ближайшее время в Москве. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков, с 08:00 мск с сохранением до 21:00 местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на востоке области местами сильного, в отдельных районах области отложение мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра порывами до 17 м/с", - сказали в главке.

Ранее в столичной Госавтоинспекции просили водителей заранее подготовиться к снегопаду.

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Россия
В Москве ожидается дождь со снегом
Воздух прогреется до четырех градусов тепла
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