В Москве 16-19 октября пройдет ретроспектива фильмов по книгам Кира Булычева

ТАСС, 6 октября. Ретроспектива фильмов по книгам фантаста Кира Булычева (1934-2003), приуроченная к 85-летию со дня рождения писателя, пройдет в Москве с 16 по 19 октября. Как говорится в сообщении столичной мэрии, показы будут организованы в кинотеатрах городской сети "Москино" столичного Департамента культуры. Все сеансы будут бесплатными.

"Мини-ретроспектива фильмов по книгам Булычева начнется с киноленты "Лиловый шар" (1987 год), одной из самых любимых подростками в конце 1980-х - начале 1990-х годов, - говорится в сообщении. - Она стала своеобразным продолжением популярного советского сериала "Гостья из будущего" о приключениях отважной девочки Алисы Селезневой".

Также будут показаны картина "Через тернии к звездам" (1980), за сценарий к которой Булычев был удостоен Государственной премии СССР, и популярный мультфильм "Тайна третьей планеты", снятый в 1981 году.

Бесплатные показы фильмов, объединенных важной темой или связанных с жизнью и творчеством известных режиссеров и актеров, стали уже традицией для сети "Москино". Всего в нее входят 13 кинотеатров, оснащенных новейшим техническим оборудованием.