Более 130 концертов и спектаклей пройдут в рамках московского фестиваля "Золотая осень"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 130 концертов и спектаклей, а также более 40 спортивных игр состоятся в рамках московского кулинарного фестиваля "Золотая осень", который пройдет с 7 по 11 октября. Об этом в воскресенье сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На площадки в центре и округах столицы стоит заглянуть прежде всего за яркими гастрономическими впечатлениями: здесь лучшие производители со всей страны предлагают самые качественные и полезные продукты, а рестораторы и мастерски готовят традиционные блюда российских регионов, и удивляют сезонными новинками. Не менее интересна и культурная программа, в том числе и по будним дням! С 7 по 11 октября москвичей и гостей города ждет более 130 концертов и спектаклей. А еще более 40 спортивных игр, а также десятки кулинарных занятий и творческих мастер-классов на любой вкус - от гончарного дела и лозоплетения, до танцев и фехтования", - говорится в сообщении.

Большая часть выступлений пройдет на Красной площади, где для гостей фестиваля выступят, например, ансамбль "Лейся, песня", вокальный квинтет солистов лучших театров России и Европы Viva, народные коллективы "Реченька" и "Чибатуха", 11-летняя финалистка третьего сезона шоу "Голос. Дети" Таисия Подгорная из краснодарского края. На площади Революции театр "Корабь" представит спектакль "Осенние традиции", а также выступят группы Folkbeat, "Крапива" и "Живица". Кроме того, концерты, спортивные игры и мастер-классы пройдут на площадках фестиваля, расположенных в разных районах столицы.