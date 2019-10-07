Более 1,5 млн человек сделали прививки от гриппа в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 1,5 млн москвичей сделали прививку от гриппа за первый месяц кампании по вакцинации, которая стартовала 4 сентября. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"За месяц бесплатную прививку от гриппа сделали более 1,5 млн человек. Пройти процедуру можно более чем в 500 местах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 130 тыс. москвичей предпочли пройти процедуру в мобильных пунктах.

В этом году в столице открыто 65 мобильных пунктов вакцинации. Возле 29 станций метро работает 31 прививочный пункт, еще по три - около станций Московского центрального кольца, а также у железнодорожной платформы и в двух флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Также прививку можно получить в 28 павильонах "Здоровая Москва".

Ранее сообщалось, что мобильные пункты вакцинации будут работать до 1 ноября, а в поликлиниках сделать прививку против гриппа можно до 30 ноября. При этом детям до 18 лет сделать прививку можно только в детских поликлиниках, детских садах и школах.