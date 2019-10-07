Почти 4 тыс. улиц, дворов и парков благоустроили в Москве с начала года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сезон благоустройства в Москве в 2019 году завершен, приведено в порядок около 4 тыс. объектов, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

"Завершен очередной сезон благоустройства. В этом году работы охватили почти 4 тыс. улиц, парков, дворов и других городских территорий. Основные работы по благоустройству шли за пределами Садового кольца. В историческом центре мы привели в порядок лишь несколько улиц, которые по разным причинам не вошли в программу прошлых лет", - написал мэр.

Он отметил, что одной из улиц, которые были благоустроены в этом сезоне в центре столицы, стала Остоженка. Там расширили и замостили тротуары, поставили фонари в историческом стиле, убрали нависающие провода, помыли фасады домов. А между Мансуровским и Еропкинским переулками появился новый сквер.