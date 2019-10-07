В Москве реконструируют померанцевую оранжерею в Нескучном саду

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пустующее здание померанцевой оранжереи в Нескучном саду в Москве планируют реконструировать и адаптировать под современное использование, сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"Мы с коллегами из департамента культурного наследия продумываем варианты реконструкции оранжереи. Без сомнения, у этого объекта огромный потенциал, и после восстановления здания Нескучный сад получит новый центр притяжения, который украсит весь парк. Кроме того, прилегающую территорию также обязательно приведут в порядок", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он уточнил, что сейчас ведется разработка проекта. Оранжерея находится на территории Нескучного сада, позади дома 20 по Ленинскому проспекту. Общая площадь трехэтажного строения составляет около 2 тыс. кв. м. Предполагается, что в ходе реконструкции будет максимально точно воссоздан исторический облик здания, в частности, прозрачные крыши и фасады. Оранжерею адаптируют к современному использованию.