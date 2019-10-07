Инвестору разрешили строительство крупнейшего в Европе колеса обозрения на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал инвестору разрешение на строительство на ВДНХ колеса обозрения высотой 136 м, которое станет крупнейшим в Европе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Как уточнил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, слова которого приводятся в сообщении, объект построит инвестор. Срок действия разрешения на строительство - до мая 2021 года. К проверкам колеса обозрения будут привлекаться специалисты Центра экспертиз.

Аттракцион планируют установить левее южного входа ВДНХ рядом с павильоном номер 7 "Семена". На первом этапе будет возведен многофункциональный комплекс с вокзалом колеса обозрения, где создадут зоны посадки и высадки, предприятия общественного питания, кассовые павильоны. На само колесо можно будет попасть через эскалаторную галерею или через наземный пешеходный переход с последующим подъемом на лифте.

"Новый аттракцион будет центральным элементом нового пространства ВДНХ - современной зоны развлечений в южной части выставки", - добавили в пресс-службе.