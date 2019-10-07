Гендиректором "Мосгортура" стала Инна Голубева

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Инна Голубева, с июня текущего года занимавшая пост исполняющей обязанности гендиректора "Мосгортура", назначена гендиректором учреждения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Мосгортура".

"7 октября руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский подписал указ о назначении Инны Голубевой на должность генерального директора "Мосгортура". С июня 2019 года она занимала пост исполняющего обязанности генерального директора после ухода из компании Василия Овчинникова, который возглавлял "Мосгортур" с момента его основания в 2014 году", - говорится в сообщении.

Государственное автономное учреждение культуры "Московское агентство организации отдыха и туризма" (ГАУК "Мосгортур") занимается организацией детского отдыха и оздоровления. В августе 2017 года учреждение было объединено с Московским центром музейного развития. С 2015 года, в период руководства "Мосгортуром" Овчинникова, агентство начало применять "московский стандарт детского отдыха", куда входили такие параметры как перевозка детей, организация питания и проживания детей, инфраструктура лагеря, уровень подготовки и качество работы вожатых, а также тематическое наполнение программ.

Голубева родилась в Московской области, с отличием окончила бакалавриат и магистратуру Российского государственного социального университета. Работала в префектуре Северо-Восточного административного округа Москвы, а также в управлениях столичного Департамента культуры. С ноября 2015 года была заместителем гендиректора ГАУК "Мосгортур".