Теплая погода до плюс 13 градусов вернется в Москву в конце недели

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Теплая погода, больше характерная для сентября, вернется в Москву в конце текущей недели - после резкого похолодания и заморозков температура воздуха может достичь плюс 13 градусов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В конце недели мы вернемся не просто в октябрьскую норму, а даже назад, в конец второй - начало третьей декады сентября. Температура будет 10-12 градусов тепла, даже, возможно, плюс 13 градусов", - сказал он.

Вильфанд отметил, что температура воздуха в конце недели будет выше нормы на три градуса, а нынешняя, с температурой до плюс 1 - 3 градусов, больше характерна для ноября. Научный руководитель Гидрометцентра России также призвал водителей к осторожности из-за прогнозируемой в ближайшее время гололедицы.

"В ближайшую ночь [температура] будет около нулевой отметки, возможны небольшие осадки <...> в нескольких фазах: и дождь, и мокрый снег. При ветре, а он прогнозируется до 15 м/с, на открытых участках дорог, на мостах, возможно местами обледенение. Это, пожалуй, первая гололедица", - сообщил он, но отметил, что это еще не повод "переобувать" машины.

Как сообщалось, холодная, ветреная погода задержится в Москве до 10 октября. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.