Специальные карты "Тройка" появились в столичном метро к Дню московской промышленности

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Столичное метро выпустило специальную карту "Тройка", посвященную Дню московской промышленности, которая появилась в продаже 7 октября, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города.

"Тройки" со специальным дизайном были выпущены тиражом 10 тыс. экземпляров. Они выполнены в красно-синем цвете. На лицевой стороне расположился хештег #МОСПРОМ и изображение стилизованных шестеренок, а также размещена надпись "День московской промышленности" и дата праздника - 7 октября", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что ранее в этом году можно было приобрести карты "Тройка" с дизайном, посвященным Департаменту инвестиционной и промышленной политики, а по Кольцевой линии метро до сих пор курсирует поезд "Москва промышленная", в котором каждый из вагонов рассказывает пассажирам об отдельной отрасли промышленности, которые представлены в столице.

День московской промышленности был учрежден по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в 2017 году. Его отмечают 7 октября.