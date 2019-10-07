Власти Москвы представили решения по цифровизации города на конгрессе в Ереване

ЕРЕВАН, 7 октября. /ТАСС/. Власти Москвы представили на всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT 2019 (World Congress on Information Technology) комплекс IT-продуктов по цифровизации города, разработанных ведущими московскими компаниями. Об этом в понедельник рассказал журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Первое, что для нас важно, это помочь в позиционировании бизнес-решений, которые могут быть полезны городам в других странах, мы как администрация являемся связующим звеном между бизнесом и другими городами <...> Впервые здесь представлен такой широкий набор решений (более 100 продуктов - прим. ТАСС) <...> Новация в том, что они сейчас упакованы по сферам, ты можешь найти ответ на любой [цифровой] вызов, который стоит перед городами и может быть реализован через московские компании", - сказал Фурсин.

Отобранный экспертами набор цифровых решений разделен по направлениям - это цифровые продукты в сфере человеческого капитала (технологии в сфере образования и подготовки кадров); электронного правительства; сервисов для горожан (ЖКХ и все вещи, связанные с проживанием); городского развития (бюджетирование, BIM моделирование); мобильности (транспорт, туризм управление трафиком, дистанционные рабочие места); умной экономики (программы прогнозирования, менеджмент данных) и безопасности.

По словам Фурсина, после того как Москва заняла первое место в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг населению, к столичным властям начали обращаться представители разных городов для помощи с цифровизацией.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что Москва достигла успехов в развитии электронных сервисов для населения, этот опыт нужно распространять и на другие регионы РФ. Медведев в свою очередь поздравил мэра города и его команду с тем, что столица РФ получила первое место в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг населению города.

О конгрессе

Всемирный конгресс по информационным технологиям WCIT 2019 (World Congress on Information Technology) проходит с 6 по 9 октября в Ереване (Армения). Ожидается, что форум соберет более 2,5 тыс. участников из 70 стран, среди которых, помимо работников IT сферы, будут политики, инвесторы, представители правительств, звезды шоу-бизнеса. Одним из главных партнеров WCIT является правительство Москвы. Ранее в пресс-службе форума сообщили ТАСС, что на форуме планирует выступить глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, среди спикеров также заявлены управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян и региональный руководитель "Яндекс.Такси" Арам Саргсян.