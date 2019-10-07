Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве восстановлено в обе стороны

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю в Москве, которое было затруднено в связи с возгоранием автобуса, осуществляется по двум из трех полос в сторону улицы Алабяна. Об этом в понедельник сообщили журналистам в столичном управлении Госавтоинспекции.

Ранее движение по тоннелю открыли в сторону Большой Академической улицы.

"Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле почти восстановлено. От улицы Большая Академическая до улицы Алабяна едут две полосы, по одной движение транспорта все еще ограничено. На месте работает ДПС и иные службы города", - сообщили в ГИБДД.

По данным МЧС России, сообщение о пожаре на площади 10 кв. м поступило в 14:25 мск. Установлено, что произошло возгорание рейсового автобуса, причиной стало короткое замыкание. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. Из-за инцидента движение транспорта было перекрыто в обе стороны.