ГАЗ изучит причины пожара в автобусе в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" займется изучением причин возгорания автобуса, произошедшего в понедельник в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы.

"Специалисты "Группы ГАЗ" изучают причины возгорания автобуса, произошедшего в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве. В компании создана специальная комиссия с участием технологов, конструкторов и сервисных специалистов по расследованию причин. На место происшествия выехал представитель "Группы ГАЗ" - руководитель сервисной компании, которая занимается обслуживанием автобусов в Москве. Расследование инцидента взято под контроль президента компании", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе перевозчика ранее сообщили ТАСС, что рейсовый автобус был произведен в 2018 году. Он состоял на балансе Мосгортранса и обслуживался "Группой ГАЗ".

По данным МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 14:25 мск. Площадь возгорания составила 10 кв. м, он был оперативно ликвидирован. Из-за инцидента движение транспорта было перекрыто в обе стороны. В экстренных службах сообщили ТАСС, что причиной пожара стало короткое замыкание.