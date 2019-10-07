Суд проверит законность возврата прокурору дела "Седьмой студии" режиссера Серебренникова

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд рассмотрит во вторник представление прокуратуры, которая оспаривает возврат в ведомство уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Представление прокуратуры на решение Мещанского суда Москвы о возврате дела генеральному прокурору для устранения нарушений, делающих невозможным вынесение приговора, будет рассмотрено в Мосгорсуде 8 октября в 14:10 мск", - сказал собеседник агентства.

Районный суд 11 сентября решил вернуть дело прокурору. Это произошло после получения результатов комплексной экспертизы, которая была расценена защитой как "развал позиции обвинения".

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Однако в постановлении в сентябре судья Ирина Аккуратова указала, что в материалах дела нет сведений о том, стоимость каких мероприятий была завышена. Согласно выводам суда, в материалах дела есть существенные противоречия, которые не могут быть разрешены в судебном процессе. Общая сумма предполагаемого ущерба не соответствует ущербу по каждому эпизоду.

Дело "Седьмой студии" в отношении Кирилла Серебренникова, продюсеров Юрия Итина, Алексея Малобродского и экс-сотрудника Минкультуры РФ Софьи Апфельбаум суд начал рассматривать 25 октября 2018 года. Дело в отношении бухгалтера студии Нины Масляевой, выделенное в отдельное производство в связи с признанием ею своей вины, было возвращено судом в прокуратуру для устранения нарушений.