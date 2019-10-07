Суд отправил на принудительное лечение мать девочки из захламленной квартиры в Москве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Суд в Москве отправил на принудительное медицинское лечение москвичку Ирину Гаращенко, обвиняемую в попытке убийства своей пятилетней дочери, которую она оставила в квартире без присмотра в антисанитарных условиях. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Решение суда, которым Гаращенко признана невменяемой и направлена на принудительное медицинское лечение в психиатрическую больницу закрытого типа, вступило в силу еще в начале сентября. Но все это время женщина продолжает находиться в СИЗО, так как из-за отсутствия паспорта ее не принимают в больнице", - сказал Мельников, уточнив, что Гаращенко содержится в психиатрическом отделении при СИЗО-2 УФСИН по Москве ("Бутырка").

Как пояснил собеседник агентства, женщина объясняет отсутствие паспорта тем, что он остался в квартире, однако следователь там его так и не нашел. "В психиатрической лечебнице департамента здравоохранения чаще лучше организована медпомощь, чем в условиях СИЗО. После обращения членов ОНК руководство СИЗО попросило миграционную службу оказать содействие в ускоренном порядке восстановить паспорт женщины, чтобы иметь возможность исполнить приговор и направить ее на лечение", - сказал Мельников.

По его словам, женщина рассказала членам комиссии, что скучает по дочке и переживает за нее, так как ничего о ней не знает.

Пятилетняя девочка была обнаружена в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе, по предварительным данным, у ребенка отсутствовали социальные навыки и на лицо были признаки истощения. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Женщину задержали и арестовали. Ей вменялось совершение преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии")

Позже в ОНК рассказали, что эксперты признали женщину невменяемой, она ограничена в родительских правах.