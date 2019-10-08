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Собянин осмотрел стационар детского хосписа "Дом с маяком" в центре Москвы

Паллиативную помощь в хосписе смогут получить около 400 пациентов за год
Мэр Москвы Сергей Собянин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел открывшийся в начале октября стационар детского хосписа "Дом с маяком", расположенный на улице Долгоруковской в центре столицы, передает корреспондент ТАСС.

"Хотел сказать слова благодарности всем, кто взялся за такую непростую историю как создание детского хосписа. Это большой проект, который реализовывался несколько лет, и мы, город, помогали, чем могли - зданием, благоустройством, грантами. Был период времени, когда я уже не очень верил, что он состоится, но счастье произошло", - сказал мэр журналистам.

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Он отметил, что в Москве создана масштабная система паллиативной помощи, которая обеспечивает десятки тысяч нуждающихся в ней москвичей. "Паллиативная помощь - очень особенное дело. Без души, без призвания заниматься ей очень сложно. Замечательно, что все больше людей вовлекаются в эту деятельность", - добавил Собянин.

Актриса и телеведущая Ингеборга Дапкунайте, которая является сопредседателем попечительского совета Московского благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", отметила, что создание хосписа является результатом удачного сотрудничества фонда, города и бизнеса.

"Я ужасно не люблю, когда в ответ на наши призывы пожертвовать деньги на что-то, люди начинают говорить: "А что, город не может это сделать?" Москва может построить такой хоспис в каждом районе, но это не нужно, нужно, чтобы люди, с которыми мы живем в одном городе, знали, что такое место есть, что всегда нужна их помощь. Хоспис не может и не должен жить без участия горожан, потому что он для всех нас, а не для правительства или отчетности", - считает учредитель фонда "Вера" Нюта Федермессер.

Детский хоспис "Дом с маяком" - частное медицинское благотворительное учреждение, созданное при поддержке фондов "Вера" и "Подари жизнь". Он специализируется на помощи семьям с неизлечимо больными детьми. Учреждение работает с 2013 года как выездная паллиативная служба, раньше на протяжении шести лет хоспис жил без своего помещения. Первый стационар детского хосписа "Дом с маяком", паллиативную помощь в котором смогут получить около 400 пациентов за год, открылся в Москве 5 октября.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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