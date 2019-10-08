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Московский "Техноград" станет площадкой международного образовательного проекта

Онлайн-проект Global Maker Day планируют провести в досугово-образовательном комплексе "Техноград" в 2020 году

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Образовательный центр "Техноград" на ВДНХ в следующем году планируют сделать площадкой международного онлайн-проекта Global Maker Day, в ходе которого специалисты из разных стран мира проводят для детей мастер-классы. Об этом сообщили ТАСС в московском представительстве конференции по технологиям в образовании Edcrunch.

"Global Maker Day - это ежегодное мероприятие, которое проводится в Америке в конце октября и транслируется онлайн, чтобы дети, независимо от своего местонахождения, могли попробовать себя в том или ином ремесле. В течение дня 16 выступающих показывают, как создают физический или диджитал объект, а задача учеников - повторять за ними, используя подручные средства, которые можно найти в классе. Это своеобразный челлендж для детей по всему миру. Проект интегрируют в московский досугово-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ в 2020 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году мероприятие пройдет в Майями, на него зарегистрировались уже более 7 тыс. учеников.

"Техноград" - идеальное место, потому что в нем есть все необходимое, чтобы учиться на ходу. До сих пор мы были локализованы в штатах, но мы видим отличную возможность выйти на глобальный уровень. Во-первых, мы надеемся значительно расширить сферу международного присутствия, привлечь российские школы. Во-вторых, мы считаем, что "Технограду" нужно выходить за рамки Москвы, и хотим в этом помочь", - приводятся в сообщении слова основателя Global Maker Day Джейми Донелли.

1-2 октября в Москве в 6-й раз прошла международная конференция по технологиям в образовании Edcrunch, собравшая более 300 спикеров из России, США, Европы и Китая и 4000 участников. Иностранные эксперты также съездили на экскурсию "Техноград" и познакомились с образовательными инициативами Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Образовательный комплекс "Техноград" - флагманский проект, открытый по инициативе правительства Москвы. Охватывает практически все сферы экономики города, является центром профессиональной подготовки кадров, тестирования профстандартов и сертификации в столице. На базе комплекса столичные компании создают собственные учебные центры и реализуют программы переподготовки. Он расположен в "Парке знаний" ВДНХ, где представлены образовательные программы более чем по 40 специальностям 5 направлений.

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