Общая стоимость аренды городских земельных участков в Москве с начала года выросла втрое

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Общая стоимость годовой аренды городских земельных участков в Москве по итогам 9 месяцев 2019 года достигла почти 425 млн рублей, что втрое превышает показатели за аналогичный период прошлого года. До конца декабря на торги по аренде будет выставлено еще около 70 земельных участков. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"По итогам прошедших аукционов за 9 месяцев этого года на право аренды земельных участков общая стоимость их годовой аренды составила 424,9 млн руб. и в 3 раза превысила сумму за аналогичный период прошлого года. Такие показатели обусловлены не только заинтересованностью инвесторов, но и увеличением числа самих участков, выставленных на торги, а также изменением подхода к определению начальной цены аукционных земель", - цитирует пресс-служба главу департамента Максима Гамана.

Он добавил, что ввиду востребованности городских объектов принято решение выставить на торги до конца года дополнительно 70 земельных участков, большинство из которых будут предназначены для строительства индивидуальных жилых домов, объектов торговли, спорта и гостиниц. Площадь участков составляет 13 га, они расположены преимущественно в Восточном, Юго-Восточном, Северном, Троицком и Новомосковском административных округах.

По данным пресс-службы, в настоящее время инвесторам предлагается 15 земельных участков площадью от 0,05 до 3,5 га для строительства спортивных и производственных объектов, бизнес-центров, объектов обслуживания автотранспорта, гаражного назначения, а также участки для индивидуального строительства жилья.

В Москве за девять месяцев текущего года зафиксирован самый высокий с 2014 года спрос на городских аукционах на право аренды земельных участков. Так, за этот период в аукционах по аренде городской земли участвовали 149 претендентов, что является рекордом за последние пять лет. За аналогичный период прошлого года в торгах участвовали 53 предпринимателя, а в 2017-м - 27 представителей инвестиционного рынка.