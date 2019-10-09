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Москвичи смогут проголосовать за проект МЦД на сайте "Активный гражданин"

Жителям столицы предстоит ответить на четыре вопроса, касающихся транспортной инфраструктуры Москвы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Голосование по проекту Московских центральных диаметров (МЦД) открылось на сайте "Активный гражданин", сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Москвичам предстоит ответить на четыре вопроса. В первую очередь жители обозначат свое отношение к наземному метро, а также расскажут, каким видом транспорта они пользуются чаще всего", - говорится в сообщении.

Среди вариантов ответа на последний вопрос - "метро, включая МЦК", "электрички", "наземный общественный транспорт", "личный автомобиль или каршеринг", "такси", "передвигаюсь пешком", "на велосипеде/самокате".

Также в ходе опроса жителям нужно будет ответить на вопрос, как часто они бывают в районах, где проходят новые линии, и планируют ли пользоваться МЦД.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект. Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.

МЦД объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. График работы выстроят по схеме метро - с 5:30 утра до 1:00 ночи. Для интеграции с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система, пассажиры смогут использовать карту "Тройка". В целом, по подсчету экспертов, реализация проекта разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

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