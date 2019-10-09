Более 5 тыс. вещей участников ВОВ приняли в рамках акции "Москва - с заботой об истории"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Москвичи в рамках акции "Москва - с заботой об истории" передали Главное архивное управление Москвы более 5,4 тыс. личных вещей ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в среду сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Более 5,4 тысячи материалов и личных вещей участников Великой Отечественной войны передали москвичи через офисы "Мои документы" в Главное архивное управление города. Среди них дневники солдат, военные фотографии, письма с фронта, рисунки, карты военных действий, предметы одежды и быта", - говорится в сообщении.

Акция "Москва - с заботой об истории" стартовала 9 апреля. В рамках проекта переданные вещи с согласия горожан передаются Главархив, где при необходимости реставрируются. Затем они могут быть использованы в различных проектах, связанных с Великой Отечественной войной, а также становятся экспонатами тематических выставок и интегрируются в образовательный процесс.