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Подразделения больницы им. Ерамишанцева в Москве получили международный статус

Всего в столице подобный статус имеют 10 медучреждений

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Международный статус "больница, доброжелательная к ребенку" присвоен ряду подразделений московской больницы имени А.К. Ерамишанцева. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Сразу 12 подразделений городской клинической больницы (ГКБ) имени А.К. Ерамишанцева получили международный статус "больница, доброжелательная к ребенку". Для этого подразделения ГКБ прошли специальную экспертизу и аттестацию. Их проводили независимые эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что статус получили два родильных дома, центр планирования семьи, а также девять женских консультаций, входящие в состав больницы. Причем женским консультациям такой статус присвоен в Москве впервые. Отмечается, что в женских консультациях, а также в центре планирования семьи работают школы для будущих мам и пап, специалисты по грудному вскармливанию проводят там лекции и практические занятия - учат правильно прикладывать младенца к груди, проводить сцеживание и т. д.

ГКБ имени Ерамишанцева была открыта в 1964 году, это крупнейший многопрофильный стационар на северо-востоке столицы. В 2018 году в родильном отделении появилось на свет более 8,5 тыс. детей, в женских консультациях клиники наблюдается свыше 250 тыс. жительниц Москвы.

Международный статус "больница, доброжелательная к ребенку" был учрежден в 1992 году. ВОЗ и ЮНИСЕФ разработали инициативу по созданию благоприятных условий для грудного вскармливания в медицинских организациях. На сегодняшний день такой статус имеют 10 столичных медучреждений, в числе которых родильный дом № 25 при больнице № 1 имени Н.И. Пирогова и родильный дом при больнице имени В. П. Демихова.

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