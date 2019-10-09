Экзотические продукты и блюда предложат гостям "Золотой осени" в Москве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Экзотические продукты и блюда, среди которых папоротник орляк, фермерские сыры и халва ручного вымешивания, представят на площадках гастрономического фестиваля "Золотая осень", который проходит в Москве с 4 по 13 октября. Об этом сообщила в среду пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В гастрономической программе - самые вкусные и необычные продукты и блюда, которыми славятся российские регионы. От вологодского масла до дагестанской баранины, от орловских яблок до дальневосточного папоротника, и от тамбовской "нелепухи" до карельских "калиток", - говорится в сообщении.

В частности, на Красной площади в шале Дальнего Востока можно прибрести шесть сортов меда, ягоды амурского бархата и лимонника, а также папоротник орляк, похожий по вкусу на грибы. А в шале Тамбовской области предлагают попробовать тамбовский окорок с соусом из лесных ягод, тыквенный суп с ревенем и корицей и нелепуху (картофель в мундире) с солеными огурцами.

На площади Революции гостям предложат различные фермерские сыры, например, "Рязанский трюфель" - небольшие сырные шарики в обсыпке из перца, сырные пирамидки "Черный лес" из козьего молока с белой плесенью. Также здесь представлены концентрированные тыквенные сиропы, цукаты и джемы из тыквы, халва ручного вымешивания и кедровый марципан. Необычные сыры, такие как козий сыр с трюфелем и лавандовый козий сыр, можно приобрести на площади Славы. А на улице Матвеевская посетителям предлагают мясной хлеб.

Традиционный осенний гастрономический фестиваль "Золотая осень" проходит в Москве с 4 по 13 октября. Он охватил свыше 1,5 тыс. площадок, включая четыре площадки в центре города, 27 - в округах, 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и сотни сетевых и несетевых магазинов. Участники из регионов России привезли на фестиваль свыше 250 тонн продукции, в том числе 230 видов рыбы и морепродуктов, 120 видов сыров и молочной продукции, 100 видов мяса и мясных деликатесов, свыше 100 сортов овощей и фруктов. В дни "Золотой осени" для гостей проведут более 400 бесплатных кулинарных занятий.