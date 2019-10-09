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В Москве на торги выставили кинотеатр "Арктика", где выступал Высоцкий

Стартовая цена лота превышает 84 млн рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Кинотеатр "Арктика", расположенный на северо-востоке Москвы и который в свое время выбрал для выступления советский певец, поэт и композитор Владимир Высоцкий, сможет купить победитель электронного аукциона. Об этом говорится в сообщении департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Кинотеатр "Арктика", выставленный на городской аукцион, находится на северо-востоке столицы и имеет богатую историю. Это место в свое время выбрал в качестве места для своего выступления Владимир Высоцкий - предпочел он его самому популярному на тот момент кинотеатру "Космос". Стартовая цена за здание площадью 2,6 тыс. кв. м - 84,1 млн рублей", - передала пресс-служба слова руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

Будущее культового кинотеатра также будет связано с культурой - именно такое назначение имеет выставленный на продажу лот, добавил он. Победитель аукциона сможет открыть в здании кинотеатр на три кинозала с интеграцией точек питания или фреш-маркета, пояснил условия конкурса заместитель генерального директора ГУП города Москвы "Центр управления городским имуществом" Александр Окунев.

В департаменте пояснили, что здание имеет три этажа и подвальное помещение. Внутри проведены все необходимые инженерные коммуникации, а находится оно в полностью сформированном районе с развитой жилой застройкой. "По нашим расчетам, инвестиционные затраты в "Арктику" составят порядка 123 млн рублей. Учитывая среднюю ежегодную выручку более 60 млн рублей и ежегодные расходы на уровне 30 млн рублей, срок окупаемости проекта составит 7,5 лет", - подсчитал Окунев.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 31 октября 2019 года. Все характеристики выставленного на торги лота доступны на инвестиционном портале города Москвы.

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