В Москве появится предприятие "Центр развития технологий для ЖКХ"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. На западе Москвы появится новое предприятие "Центр развития технологий для ЖКХ со сборочным цехом", соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, сообщила в среду пресс-служба столичного Департамента городского имущества.

"В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта Департамент городского имущества заключит с АО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" договор аренды на шесть лет, за это время инвестор должен осуществить строительство Центра развития технологий, общая площадь которого составит 5300 кв. м", - цитирует пресс-служба главу департамента Максима Гамана.

Уточняется, что предприятие расположится на Осаковском шоссе. По итогам реализации проекта планируется создать 40 новых рабочих мест, планируемый объем инвестиций составляет 170 млн рублей, планируемые дополнительные налоговые отчисления в городской бюджет - 15 млн рублей в год.

"Завод АНД Газтрубпласт" производит гибкие полимерные трубопроводы с качественными характеристиками для распределительных сетей горячего водоснабжения и отопления, обеспечивающих энергоэффективную модернизацию теплосетевого хозяйства и надежное бесперебойное теплоснабжение потребителей.