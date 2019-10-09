Московское метро впервые представило фотографии производства поезда "Москва 2019"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Фотоэкспозиция "Люди и производство новейших поездов", которая открылась в среду в Центре профориентации Московского метрополитена на станции "Выставочная", впервые представит пассажирам уникальные фотографии этапов производства современных составов "Москва 2019", сообщили в пресс-службе метро.

"Сегодня в нашем парке подвижного состава около 6 тыс. вагонов. Мы перевозим миллионы пассажиров каждый день, но мало кто из них видел, как собирают самый надежный метропоезд "Москва" в России", - сказала журналистам заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. Надеемся, что до 9 ноября выставку увидят около 9 тыс. пассажиров, добавила она.

Составы "Москва 2019" производятся в подмосковных Мытищах, на заводе "Метровагонмаш" который входит в состав компании "Трансмашхолдинг".

"Выставку из 30 фотографий можно условно разделить на две части: снимки технологических процессов производства, сборки вагонов и портреты резки металла для сборки кузовов вагона, проверку межвагонных переходов, проверку качества сварных швов с помощью ультразвукового дефектоскопа и многие другие процессы. Также наши пассажиры заочно познакомятся с настоящими профессионалами, которые участвуют в сборке поездов", - отметил заместитель генерального директора по развитию городского транспорта "Трансмашхолдинга" Андрей Васильев.

Фотовыставка "Люди и производство новейших поездов" организована Московским метрополитеном совместно с АО "Трансмашхолдинг". Экспозиция будет работать в течение месяца, до 9 ноября. Сегодня штат холдинга включает около 40 тыс. сотрудников, представляющих около 700 профессий.

В составе холдинга несколько заводов, выпускающих не только вагоны метро, но и трамваи, пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, пассажирские вагоны, двигатели для локомотивов, генераторы и другое железнодорожное оборудование. Ежедневно более 7 тыс. вагонов метро, выпущенных на заводах "Трансмашхолдинга" эксплуатируются в 19 метрополитенах 11 стран мира.