Реставрация особняка XIX века в Леонтьевском переулке в Москве завершена

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию особняка Каратаевой-Морозова в Леонтьевском переулке в центре Москвы, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил журналистам в среду после осмотра работ руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Это интереснейший московский дом в первую очередь потому, что над ним трудились три виднейших архитектора своего времени - сначала Александр Каминский, потом Федор Шехтель, Адольф Эрихсон. Каждый не разрушал что-то в творчестве предыдущего, а создавал свое. Все три архитектора органично дополняют друг друга. Реставрационные работы по особняку шли почти четыре года, это первая комплексная реставрация в истории здания", - сказал Емельянов.

Он отметил, что здание, которое было построено в первой половине 1880-х годов и сменило нескольких владельцев, когда-то принадлежало мануфактурщику Ивану Морозову - представителю известной династии купцов и крупных промышленников России Морозовых. После революции оно было передано под дипломатические представительства, благодаря чему неплохо сохранилось. В ходе реставрации специалисты детально работали с интерьерами, восстанавливали их первоначальный вид, цветовые решения, раскрывали заложенные в советское время проемы.

Также в ходе работ под современные нужды приспосабливались инженерные системы, кондиционеры, вентиляция, система отопления. Как отметили в пресс-службе Мосгорнаследия, обнаружилось немало интересных деталей, к примеру, уникальная цветочная роспись на потолке одного из залов - букеты, собранные в соответствии с так называемым языком цветов.

По данным Мосгорнаследия, в здании в ближайшее время расположится резиденция одного из послов. Емельянов добавил, что, несмотря на то что реставрационный сезон в городе еще не окончен, уже отреставрировано 132 объекта культурного наследия, что на 10% больше, чем в прошлом году.