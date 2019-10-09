Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Компания из ОЭЗ "Технополис "Москва" поставит оборудование для очистки воды в Архангельске

Часть продукции компании не имеет аналогов и защищена патентами

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Московская компания, занимающаяся производством оборудования для системы питьевого водоснабжения, поставит свою продукцию в Архангельск, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Аппараты столичного производства установят в рамках программы модернизации системы водоснабжения города. Установка будет использоваться в системе обеззараживания питьевой воды, что улучшит ее микробиологическое и химическое состояние", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что часть продукции компании не имеет аналогов и защищена патентами. "Компания VDK расположена в особой экономической зоне "Технополис "Москва". На территории ОЭЗ власти города создали благоприятные условия работы столичных предприятий: развитая инфраструктура, наличие собственного таможенного поста, кластеризация по отраслям производства, возможность найти партнеров и поставщиков необходимых комплектующих на площадке", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что все это позволяет наполнить рынок Москвы и других субъектов РФ качественной отечественной продукцией, которая конкурирует с иностранными аналогами по техническим характеристикам и цене.

VDK - научно-производственная компания, специализирующаяся на разработке и выпуске аппаратов для химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающих отраслей, а также широкого круга химико-технологических процессов в различных отраслях промышленности.

Теги
РоссияАрхангельская область
Реклама на ТАСС
Реставрация особняка XIX века в Леонтьевском переулке в Москве завершена
Здание является объектом культурного наследия регионального значения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС