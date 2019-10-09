Компания из ОЭЗ "Технополис "Москва" поставит оборудование для очистки воды в Архангельске

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Московская компания, занимающаяся производством оборудования для системы питьевого водоснабжения, поставит свою продукцию в Архангельск, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Аппараты столичного производства установят в рамках программы модернизации системы водоснабжения города. Установка будет использоваться в системе обеззараживания питьевой воды, что улучшит ее микробиологическое и химическое состояние", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что часть продукции компании не имеет аналогов и защищена патентами. "Компания VDK расположена в особой экономической зоне "Технополис "Москва". На территории ОЭЗ власти города создали благоприятные условия работы столичных предприятий: развитая инфраструктура, наличие собственного таможенного поста, кластеризация по отраслям производства, возможность найти партнеров и поставщиков необходимых комплектующих на площадке", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что все это позволяет наполнить рынок Москвы и других субъектов РФ качественной отечественной продукцией, которая конкурирует с иностранными аналогами по техническим характеристикам и цене.

VDK - научно-производственная компания, специализирующаяся на разработке и выпуске аппаратов для химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающих отраслей, а также широкого круга химико-технологических процессов в различных отраслях промышленности.